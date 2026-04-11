В Казахстане реализуется масштабная программа развития водной инфраструктуры. В Министерстве водных ресурсов и ирригации в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ сообщили о ходе строительства водохранилищ, подготовке новых проектов и модернизации оросительных каналов.

По данным ведомства, в стране планируется строительство 42 новых водохранилищ, которые позволят дополнительно накапливать до 2,7 млрд кубометров воды. Из них 20 проектов реализуются на уровне министерства, еще 22 местными исполнительными органами.

«По линии министерства уже начаты строительно-монтажные работы на двух объектах – «Байдибек ата» и «Каракуыс». По пяти проектам подготовлена документация, еще пять находятся на стадии разработки проектно-сметной документации, а по восьми объектам разработка начнется в текущем году», – пояснили в минводы.

В 2026 году в рамках первого транша Исламского банка развития уже начато строительство трех водохранилищ – «Большой Узень» в Западно-Казахстанской области, «Караузяк» в Кызылординской области и «Акмола» в Жамбылской области.

По линии акиматов 21 проект находится на стадии разработки, а по проекту «Деркул» планируется подготовка технико-экономического обоснования.

Реконструкция действующих водохранилищ

Одновременно в регионах идет обновление существующих объектов. Всего реконструкция охватывает 37 водохранилищ, из которых 29 находятся в республиканской собственности и 8 в коммунальной.

На трех объектах – «Киров», «Капчагай» и «Актобе» – работы уже завершены. По пяти водохранилищам разработаны проекты, 13 находятся на стадии ПСД, еще по восьми разработка начнется в этом году.

Отметим, в 2025 году введены в эксплуатацию «Шар» в области Абай и «Кызылагаш» в области Жетысу.

Финансирование программы

«Финансирование программы осуществляется за счет нескольких источников. В их числе средства республиканского бюджета, целевые трансферты развития, а также международные финансовые институты – Европейский банк реконструкции и развития и Исламский банк развития», – пояснили в ведомстве.

Также используется вторая фаза программы по совершенствованию ирригационных и дренажных систем.

Обновление каналов

Особое внимание уделяется модернизации оросительных каналов. В Казахстане насчитывается 8 577 каналов общей протяженностью около 47 тысяч км.

В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы предусмотрена реконструкция 14,4 тыс. км каналов, из которых 1200 км планируется обновить в 2026 году.

Работы уже начаты в южных регионах страны – на данный момент выполнено бетонирование около 10 км каналов.

Кроме того, РГП «Казводхоз» в этом году проводит механическую очистку 2211,75 км каналов. Уже очищено 524,49 км, что составляет 24% от плана.

В министерстве отмечают, что поэтапная реализация проектов позволит повысить эффективность водной инфраструктуры и обеспечить более устойчивое водоснабжение сельского хозяйства и регионов страны.

Источник фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК.