На парламентских слушаниях по развитию искусственного интеллекта депутат Мажилиса Серик Егизбаев задал вопросы представителю Министерству сельского хозяйства Ерболу Тасжурекову о конкретных проектах с элементами искусственного интеллекта и возможном росте энергопотребления, передает BAQ.KZ.

Депутат отметил, что, несмотря на наличие дорожной карты по внедрению ИИ до 2029 года, информация о реальных проектах в агропромышленном комплексе пока ограничена.

"Перед нашим сегодняшним совещанием была большая выставка, мы её обошли, но ни одного проекта в сфере сельского хозяйства с применением ИИ не увидели", — сказал он.

По словам вице-министра министерства сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодняшний день в стране уже функционируют свыше 200 компаний, которые самостоятельно внедряют искусственный интеллект в агросектор. Особенно активно ИИ применяется в растеневодстве, где технологии позволяют увеличить эффективность и урожайность культур на 20–30%, а при высокой рисковой агротехнике - до 40%.

В качестве примера были приведены предприятие в сфере птицеводства, а также ряд акмольских компаний, которые в рамках выставки показали результаты внедрения ИИ: рост урожайности, увеличение валового сбора продукции и рост доходов местных бюджетов за счёт увеличения налоговых поступлений.