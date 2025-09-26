В Казахстане свыше 200 компаний используют искусственный интеллект в агросекторе
Самостоятельно внедряют искусственный интеллект.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На парламентских слушаниях по развитию искусственного интеллекта депутат Мажилиса Серик Егизбаев задал вопросы представителю Министерству сельского хозяйства Ерболу Тасжурекову о конкретных проектах с элементами искусственного интеллекта и возможном росте энергопотребления, передает BAQ.KZ.
Депутат отметил, что, несмотря на наличие дорожной карты по внедрению ИИ до 2029 года, информация о реальных проектах в агропромышленном комплексе пока ограничена.
"Перед нашим сегодняшним совещанием была большая выставка, мы её обошли, но ни одного проекта в сфере сельского хозяйства с применением ИИ не увидели", — сказал он.
По словам вице-министра министерства сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодняшний день в стране уже функционируют свыше 200 компаний, которые самостоятельно внедряют искусственный интеллект в агросектор. Особенно активно ИИ применяется в растеневодстве, где технологии позволяют увеличить эффективность и урожайность культур на 20–30%, а при высокой рисковой агротехнике - до 40%.
В качестве примера были приведены предприятие в сфере птицеводства, а также ряд акмольских компаний, которые в рамках выставки показали результаты внедрения ИИ: рост урожайности, увеличение валового сбора продукции и рост доходов местных бюджетов за счёт увеличения налоговых поступлений.
Самое читаемое
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Стены из пластика, спортзала нет: в Семее тысяча школьников ютится в здании бывшего ПТУ
- "Казатомпром" станет поставщиком топлива для АЭС Казахстана