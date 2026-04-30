В Казахстане тестируют дрон с лидаром для проверки дорожного полотна

В Казахстане протестировали дрон нового поколения для мониторинга состояния автодорог, передает BAQ.kz.

Испытания прошли на участке трассы областного значения Акмол - Воздвиженка - Талапкер.

Как говорится в сообщении, демонстрация возможностей беспилотника DJI Matrice 400 показала, что устройство способно автоматически выявлять дефекты дорожного покрытия.

Как это работает

Дрон оснащён лазерным лидаром, а также использует LiDAR и mmWave-радар для сканирования поверхности.

Это позволяет фиксировать неровности и повреждения дороги в режиме реального времени.

Процесс максимально автоматизирован: оператор задаёт только зону полёта, после чего беспилотник самостоятельно выстраивает маршрут.

"Система позволяет ускорить процесс инспекции и повысить точность выявления дефектов", - говорится в сообщении.

Также устройство поддерживает современную систему передачи данных и функции с элементами искусственного интеллекта.

Среди них:

интеллектуальное обнаружение объектов

тепловизионная и обычная съёмка

AR-визуализация

В каких условиях работает

Отмечается, что технология может использоваться даже в сложных погодных условиях и при плохой видимости.

Кроме того, дрон адаптирован к сильному ветру, что особенно важно для степных регионов Казахстана.

Что это даст

Внедрение таких решений рассматривается как способ повысить безопасность на дорогах.

Ранняя диагностика позволит выявлять повреждения и устранять их до того, как они станут серьёзной проблемой.

Что дальше?

В настоящее время рассматривается возможность применения технологии для комплексной диагностики автодорог.

Ожидается, что система сможет автоматически определять дефекты и оценивать объёмы повреждений.

В Казахстане ранее неоднократно поднимался вопрос качества автодорог и необходимости цифровизации контроля. Использование дронов и технологий искусственного интеллекта рассматривается как один из современных инструментов повышения эффективности мониторинга.

