В Казахстане тестируют дрон с лидаром для проверки дорожного полотна
Новая технология позволяет выявлять дефекты дорожного полотна в автоматическом режиме.
В Казахстане протестировали дрон нового поколения для мониторинга состояния автодорог, передает BAQ.kz.
Испытания прошли на участке трассы областного значения Акмол - Воздвиженка - Талапкер.
Как говорится в сообщении, демонстрация возможностей беспилотника DJI Matrice 400 показала, что устройство способно автоматически выявлять дефекты дорожного покрытия.
Как это работает
Дрон оснащён лазерным лидаром, а также использует LiDAR и mmWave-радар для сканирования поверхности.
Это позволяет фиксировать неровности и повреждения дороги в режиме реального времени.
Процесс максимально автоматизирован: оператор задаёт только зону полёта, после чего беспилотник самостоятельно выстраивает маршрут.
"Система позволяет ускорить процесс инспекции и повысить точность выявления дефектов", - говорится в сообщении.
Также устройство поддерживает современную систему передачи данных и функции с элементами искусственного интеллекта.
Среди них:
- интеллектуальное обнаружение объектов
- тепловизионная и обычная съёмка
- AR-визуализация
В каких условиях работает
Отмечается, что технология может использоваться даже в сложных погодных условиях и при плохой видимости.
Кроме того, дрон адаптирован к сильному ветру, что особенно важно для степных регионов Казахстана.
Что это даст
Внедрение таких решений рассматривается как способ повысить безопасность на дорогах.
Ранняя диагностика позволит выявлять повреждения и устранять их до того, как они станут серьёзной проблемой.
Что дальше?
В настоящее время рассматривается возможность применения технологии для комплексной диагностики автодорог.
Ожидается, что система сможет автоматически определять дефекты и оценивать объёмы повреждений.
В Казахстане ранее неоднократно поднимался вопрос качества автодорог и необходимости цифровизации контроля. Использование дронов и технологий искусственного интеллекта рассматривается как один из современных инструментов повышения эффективности мониторинга.
