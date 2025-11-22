В Казахстане стартует пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии и косметической продукции. Цель инициативы — создать прозрачный рынок и снизить оборот контрафактной продукции, сообщили вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова и представители компании Procter&Gamble, передаёт BAQ.KZ.

Как рассказали в министерстве промышленности, тестирование включает проверку способов нанесения кодов маркировки, интеграцию с бизнес-процессами производителей и возможные изменения в операционной деятельности участников. Участие в проекте добровольное: подключиться могут производители, импортеры, оптовые и розничные торговцы.

Производители смогут бесплатно протестировать систему маркировки, отработать интеграцию процесса в текущие производственные цепочки и апробировать различные способы нанесения кодов.

Маркировка позволит покупателям проверять подлинность товаров через мобильное приложение Naqty Onim. Достаточно отсканировать код на упаковке, чтобы получить информацию о товаре, производителе и цепочке поставок.

На текущий момент обязательная маркировка введена для обуви, табачных изделий и лекарственных препаратов. Завершены пилотные проекты по текстилю, пиву, ювелирным изделиям и моторным маслам. Параллельно реализуются пилоты для БАДов и товаров бытовой химии.

Проект направлен на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей, а также поддержку законопослушного бизнеса.