В Казахстане тестируют систему, которая будет автоматически сообщать полиции об опасном приближении агрессора к пострадавшей от бытового насилия. Для пилотного проекта выбрали шесть регионов. В Министерстве внутренних дел сообщили, что сейчас проверяют работу технологии, способной фиксировать нарушение безопасной дистанции до 20 метров.

Механизм под названием «Электронная защитная зона» предложили депутаты фракции партии «Әділет». С соответствующим запросом они обратились 21 октября после резонансных случаев бытового насилия.

13 июля в области Абай от множественных ножевых ранений погибла 20-летняя девушка. 23 сентября в Астане бывший супруг убил мать двоих детей. По мнению депутатов, действующие меры защиты необходимо дополнить технологиями, которые позволят предупреждать нападения, а не реагировать лишь после произошедшего насилия.

«Электронный сигнал сам по себе не защищает человека. Поэтому параллельно с пилотным проектом необходимо разработать четкий алгоритм реагирования органов внутренних дел на сигнал об опасном сближении», отметила депутат Курултая Айжан Аймаганова.

Как будет работать электронная защита

За основу депутаты предложили взять опыт Франции, где применяются электронные браслеты, предназначенные для контроля за соблюдением запрета на приближение к пострадавшим.

Система отслеживает местонахождение агрессора и пострадавшей. Если установленная дистанция нарушена, тревожный сигнал автоматически поступает в полицию. Самой пострадавшей звонить правоохранителям не требуется.

Авторы депутатского запроса предложили протестировать такой механизм в отдельных регионах Казахстана, установить обязательный порядок реагирования полиции и фиксировать в цифровом виде каждый сигнал вместе с принятыми мерами.

В официальном ответе министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что ведомство совместно с разработчиками уже проводит техническую апробацию системы. Проверяется возможность выявления нарушения безопасной дистанции до 20 метров, автоматического формирования тревожных уведомлений и их передачи в центр оперативного управления полиции.

Для пилотного проекта определили шесть регионов. Это Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская области и область Жетісу.

Как полиция будет реагировать на сигнал

Отдельное внимание уделят действиям правоохранителей после получения автоматического уведомления.

«В рамках пилотирования планируется отработать единый алгоритм реагирования полиции на сигналы об опасном сближении, предусматривающий автоматическую регистрацию сигнала, его передачу в ЦОУ, направление ближайшего наряда полиции, обеспечение безопасности потерпевшего, проверку соблюдения установленных ограничений и цифровую фиксацию принятых мер», говорится в ответе министра внутренних дел Ержана Саденова.

Центр оперативного управления должен будет получать тревожное уведомление, после чего к месту предполагаемого нарушения направят ближайший наряд полиции. Сотрудникам предстоит проверить соблюдение установленных ограничений, принять меры для защиты пострадавшей и зарегистрировать свои действия. Пока этот порядок планируют отработать в ходе пилотного проекта.

По его итогам оценят время реагирования полиции, количество выявленных нарушений, принятые меры и случаи повторного насилия.

Одновременно рассматривается возможность создания специального мобильного приложения для пострадавших. Его работу прорабатывают с учетом согласия пользователей и требований к защите персональных и геолокационных данных.

В Казахстане уже действуют 2 851 электронный браслет

В Министерстве внутренних дел сообщили, что техническая основа для электронного контроля уже создана.

По информации ведомства, закон «О профилактике правонарушений» позволяет применять электронные средства слежения при профилактическом контроле за лицами, состоящими на профилактическом учете. В их числе люди, в отношении которых вынесены защитные предписания или установлены особые требования к поведению.

Сейчас в Казахстане задействован 2 851 электронный браслет с модулями спутникового позиционирования и мобильной связи.

Координаты на платформе мониторинга обновляются с интервалом не более двух минут. Система автоматически фиксирует выход за пределы разрешенной зоны, снятие или повреждение браслета и потерю связи. При выявлении таких нарушений полиция получает уведомление.

Но действующий электронный контроль и предложенная депутатами «Электронная защитная зона» предполагают разные задачи. В новом проекте предстоит проверить возможность отслеживания опасного сближения агрессора с пострадавшей и передачи сигнала полиции без необходимости самостоятельного обращения за помощью.

Депутаты настаивают, что одной технологии недостаточно. Как подчеркнула Айжан Аймаганова, необходимо заранее определить порядок действий полиции при поступлении тревожного сигнала, чтобы предупреждение сопровождалось реальными мерами защиты.

Реализация пилотного проекта остается на контроле депутатов. В ближайшее время вопросы практического применения электронных средств защиты планируют обсудить на площадке Курултая.