"В Казахстане тоже появится свой Илон Маск" - Нурторе Жусип

Известный общественный деятель Нурторе Жусип в подкасте ADYRNA ULTTYQ PORTALY отметил, что в стране необходимо выпускать больше книг и материалов о людях, которые вдохновляют молодежь, пробуждают в ней мечты и мотивируют заниматься наукой, технологиями и предпринимательством. По его мнению, важно не только изучать путь успеха таких мировых новаторов, как Илон Маск, но и рассказывать о казахстанцах, способных мыслить масштабно и совершать прорывы в науке и технологиях.

Жусип уверен, что среди казахстанской молодежи вполне может появиться свой Илон Маск. Для этого необходимо чаще рассказывать истории людей, которые могут стать примером для подражания, а также популяризировать достижения отечественных ученых, инженеров и предпринимателей.

При этом, по его словам, одних книг недостаточно. Истории успеха должны быть представлены в интересном и доступном формате и широко распространяться в обществе. Даже самое качественное издание не достигнет своей цели, если его прочитает лишь небольшая аудитория. Поэтому наряду с книгами необходимо создавать документальные фильмы, сериалы и образовательные проекты о людях, добившихся успеха в науке, технологиях и бизнесе.

«Человек должен уметь мечтать и фантазировать. Посмотрите хотя бы на Илона Маска. Кто еще 5–10 лет назад мог представить, что электромобили станут обычным явлением или что на Марс будут отправлять космические корабли для исследований? Только в одну из его идей недавно вложили 76 млрд долларов. Его инициативы поддерживают такие страны, как США и Китай. Сегодня весь мир проявляет огромный интерес к освоению космоса и Луны», — отметил Нурторе Жусип.

Он подчеркнул, что у казахстанской молодежи также есть высокий потенциал в космической сфере.

«У нас есть Байконур. Есть немало молодых людей, которые изучают космос и занимаются исследованиями. Сейчас казахам нужно обратить на это особое внимание. В будущем именно наша страна должна обладать собственными технологиями и осваивать новые пространства», — сказал Нурторе Жусип.

Также общественный деятель считает, что основой успеха развитых государств являются трудолюбие и железная дисциплина. По его мнению, умение эффективно распоряжаться временем, ответственность и порядок в повседневной жизни напрямую влияют на развитие любой страны.

Он отметил, что распространенная в казахстанском обществе привычка начинать торжества с многочасовым опозданием и проводить мероприятия до глубокой ночи приводит не только к потере времени, но и нарушает биологические ритмы человека. Недостаток сна и полноценного отдыха снижает производительность труда и мешает добиваться качественных результатов. Поэтому соблюдение режима сна и ответственное отношение к своему здоровью, по его словам, являются важными условиями для будущего страны.

Жусип также подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции именно благодаря дисциплине и бережному отношению ко времени Япония, Южная Корея и многие европейские государства смогли добиться высоких результатов. Он убежден, что молодежи необходимо отказаться от бесцельного образа жизни, соблюдать режим и ценить свое время. Только так можно внести реальный вклад в развитие Казахстана.

«Если посмотреть на развитые и наиболее успешные страны, то первое, что их объединяет, – это дисциплина. Именно она позволила им выйти на высокий уровень. Это дисциплина в работе – с момента прихода на работу и до окончания рабочего дня, а также порядок в повседневной жизни. Труд и дисциплина – две главные силы, которые способны двигать казахстанское общество вперед. Мы поставили перед собой цель войти в число 50 наиболее развитых стран мира. Недаром говорят: "Если времена требуют хитрости лисы, стань борзой". Это означает, что успех зависит от правильных методов, действий и четкой цели», – сказал Нурторе Жусип.

В завершение общественный деятель призвал молодежь уделять особое внимание режиму сна и напомнил, что здоровье является основой продуктивной жизни.