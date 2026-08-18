Поступление зерна нового урожая в Казахстане выросло почти в четыре раза

В Казахстане темпы уборочной кампании в 2026 году в два раза превышают показатели прошлого года. К 17 августа средняя урожайность зерновых составила 14,6 центнера с гектара, передает BAQ.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщили в Правительстве, массовая уборочная кампания во всех основных аграрных регионах страны началась 15 августа.

Уже убрано 2,6 млн гектаров

По данным Министерства сельского хозяйства, к настоящему времени аграрии убрали 2,6 млн гектаров зерновых культур. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 1,3 млн гектаров.

«Темпы уборки вдвое выше прошлогодних при средней урожайности 14,6 ц/га», – говорится в сообщении.

Одновременно меняется структура посевов. Площади под пшеницей сократили на 875 тыс. гектаров, при этом в Правительстве отмечают рост валового сбора.

На сегодняшний день также собрано 1,6 млн тонн бахчевых культур, 1,1 млн тонн овощей и 513 тыс. тонн картофеля.

На финансирование АПК направляют сотни миллиардов тенге

В Правительстве связывают ускорение уборки в том числе с увеличением финансирования сельского хозяйства и более ранним предоставлением средств аграриям.

Объем финансирования АПК вырос со 140 млрд тенге в 2023 году до 1 трлн тенге в 2025 году.

В 2026 году на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ по программе «Кең дала» предусмотрено около 750 млрд тенге. Уже выдано 657,7 млрд тенге.

Финансирование получили 5,6 тыс. сельхозпроизводителей, а охваченная посевная площадь достигла 7,7 млн гектаров.

Средства позволяют хозяйствам заранее приобретать семена, удобрения, средства защиты растений, топливо и технику.

Аграрии стали больше использовать удобрения и элитные семена

За последние два года применение минеральных удобрений в Казахстане увеличилось втрое – до 1,8 млн тонн. В этом году показатель планируют довести до 2,3 млн тонн.

Уже заключены договоры на поставку 2 млн тонн удобрений. Сельхозпроизводителям отгружено 1,9 млн тонн.

Одновременно доля элитных семян выросла с 7,1% в 2023 году до 11,6%.

Продолжается и обновление сельхозтехники. Финансирование льготного лизинга в 2026 году достигло 350 млрд тенге. С начала года профинансировано 6 790 заявок на 256,3 млрд тенге для приобретения 7 718 единиц техники.

Хватит ли зернохранилищ

Общая емкость хранения зерна в Казахстане составляет 30,6 млн тонн. Из них 13,2 млн тонн приходится на лицензированные хлебоприемные предприятия, еще 17,4 млн тонн – на мощности самих сельхозпроизводителей.

Сейчас в стране работают 189 лицензированных хлебоприемных предприятий.

По данным портала Qoldau.kz, в их хранилищах находится около 2,5 млн тонн зерна. Свободными остаются мощности еще на 10,7 млн тонн.

С нового урожая на лицензированные предприятия уже поступило 469,5 тыс. тонн зерна – почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы нового урожая к третьему классу отнесено 70%, к четвертому – 18%, к пятому классу и неклассной пшенице – 12%», – сообщили в Правительстве.

Дизтопливо для аграриев дешевле рынка

Для проведения сельхозработ в 2026 году предусмотрено 803 тыс. тонн дизельного топлива: 402 тыс. тонн – на весенне-полевые и 401 тыс. тонн – на осенние работы.

Для сельхозпроизводителей основных зерносеющих регионов стоимость топлива с учетом расходов операторов составляет 305–310 тенге за литр.

По данным Правительства, это примерно на 10% ниже рыночной цены. В августе дизельное топливо на АЗС стоит около 335–340 тенге за литр.

На сегодняшний день аграриям отгружено 71 тыс. тонн топлива.

Рост планируют обеспечивать за счет урожайности

В Правительстве отмечают, что дальнейшее развитие сельского хозяйства предполагает рост производства прежде всего за счет повышения урожайности и производительности каждого гектара, а не простого расширения посевных площадей.

Для этого планируется продолжить обновление техники, увеличивать применение удобрений и качественных семян, внедрять современные агротехнологии и более рационально использовать земельные и водные ресурсы.