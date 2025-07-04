Летний сезон в Казахстане, традиционно связанный с отдыхом на природе, вновь обернулся чередой трагических происшествий на водоёмах. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщает о росте числа несчастных случаев на воде — особенно в несанкционированных и необорудованных местах для купания, передает BAQ.KZ.

Так, только за последние дни в стране произошло несколько трагедий. В Алматы на озере Сайран утонули подросток и взрослый мужчина, несмотря на установленные запрещающие знаки. В Карагандинской области жертвой стал подросток, который купался в карьере. Подобные водоёмы представляют серьёзную опасность: они не предназначены для отдыха, отличаются резкими перепадами глубин и холодной водой, а также отсутствием спасательных служб.

МЧС призывает казахстанцев не пренебрегать элементарными мерами безопасности:

купаться только в специально оборудованных местах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не прыгать с мостов и обрывов;

не оставлять детей без присмотра;

не заплывать за буйки и не приближаться к водному транспорту.