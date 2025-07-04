В Казахстане участились случаи гибели на водоёмах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Летний сезон в Казахстане, традиционно связанный с отдыхом на природе, вновь обернулся чередой трагических происшествий на водоёмах. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщает о росте числа несчастных случаев на воде — особенно в несанкционированных и необорудованных местах для купания, передает BAQ.KZ.
Так, только за последние дни в стране произошло несколько трагедий. В Алматы на озере Сайран утонули подросток и взрослый мужчина, несмотря на установленные запрещающие знаки. В Карагандинской области жертвой стал подросток, который купался в карьере. Подобные водоёмы представляют серьёзную опасность: они не предназначены для отдыха, отличаются резкими перепадами глубин и холодной водой, а также отсутствием спасательных служб.
МЧС призывает казахстанцев не пренебрегать элементарными мерами безопасности:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не прыгать с мостов и обрывов;
- не оставлять детей без присмотра;
- не заплывать за буйки и не приближаться к водному транспорту.
"Все эти трагедии — результат одной секунды невнимательности, переоценки своих сил или игнорирования предупреждающих знаков. Мы призываем граждан проявить ответственность за собственную безопасность и жизнь близких", — подчеркнули в МЧС.
Самое читаемое
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- Казахстанские боксеры пробились в полуфинал Кубка мира
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
- Никакой налички: в Казахстане хотят ужесточить правила покупки жилья в новостройках
- "СК-Фармация" под капельницей: кто довёл национального оператора до краха