В Казахстане учредили награду «Құрметті донор»
Первыми обладателями ведомственного нагрудного знака станут 481 человек.
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В Казахстане впервые официально учреждена ведомственная награда для доноров крови "Құрметті донор" - "Почетный донор", сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Соответствующее постановление приняло Правительство Республики Казахстан. Первыми нагрудный знак получат 481 действующий донор, соответствующий утвержденным требованиям.
Наградой будут отмечать граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, которые безвозмездно сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз либо плазму крови – не менее 70 раз.
Нагрудные знаки изготовит Казахстанский монетный двор. Дизайн награды утвержден Республиканской комиссией по геральдике.
Главный элемент знака выполнен в виде стилизованной капли крови, покрытой бордовой эмалью. Внутри изображен ритм сердца белого цвета, а композиция обрамлена круглой матированной полосой.
Ежегодно донорами в Казахстане становятся более 180 тысяч человек, которые совершают свыше 255 тысяч донаций. Донорская кровь используется при лечении более 80 тысяч пациентов в год.
Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", в дни медицинского обследования и сдачи крови работодатель обязан освободить донора от работы с сохранением средней заработной платы.
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