В Казахстане учредили награду «Құрметті донор»

В Казахстане впервые официально учреждена ведомственная награда для доноров крови "Құрметті донор" - "Почетный донор", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее постановление приняло Правительство Республики Казахстан. Первыми нагрудный знак получат 481 действующий донор, соответствующий утвержденным требованиям.

Наградой будут отмечать граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, которые безвозмездно сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз либо плазму крови – не менее 70 раз.

Нагрудные знаки изготовит Казахстанский монетный двор. Дизайн награды утвержден Республиканской комиссией по геральдике.

Главный элемент знака выполнен в виде стилизованной капли крови, покрытой бордовой эмалью. Внутри изображен ритм сердца белого цвета, а композиция обрамлена круглой матированной полосой.

Ежегодно донорами в Казахстане становятся более 180 тысяч человек, которые совершают свыше 255 тысяч донаций. Донорская кровь используется при лечении более 80 тысяч пациентов в год.

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", в дни медицинского обследования и сдачи крови работодатель обязан освободить донора от работы с сохранением средней заработной платы.