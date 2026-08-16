В Казахстане учредят медаль «Шәмші Қалдаяқов» и звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі»
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В Казахстане в список государственных наград планируют включить медаль «Шәмші Қалдаяқов» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Решение принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Новые награды будут вручаться гражданам, внесшим значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, в том числе музыки и изобразительного искусства.
Как отмечается, поддержка культуры и искусства рассматривается как важная часть сохранения национальной идентичности. В связи с этим в новой Конституции всесторонняя поддержка национальной культуры закреплена на высшем правовом уровне как один из основополагающих принципов государства.
Учреждение медали имени выдающегося казахского композитора Шәмші Қалдаяқова призвано отметить заслуги деятелей культуры, внесших вклад в развитие и популяризацию национального искусства.
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