В Казахстане увеличат объем доступного ипотечного кредитования и возобновят популярную жилищную программу для военнослужащих. Решение принято Правительством по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.

На фоне сокращения ипотечных предложений со стороны банков второго уровня из-за повышения базовой ставки, Правительство решило поддержать систему жилищно-строительных сбережений.

Объем льготного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза — до 500 млрд тенге. Средства направят на развитие действующих программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер", что позволит большему числу граждан приобрести собственное жилье на доступных условиях.

Кроме того, возобновляется программа "Әскери баспана", благодаря которой ежегодно не менее семи тысяч семей военнослужащих смогут приобрести квартиры на вторичном рынке.

Для стабилизации цен на жилье Правительство намерено заключать офтэйк-контракты со строительными компаниями, реализующими объекты в рамках этих программ. При этом застройщики обязуются зафиксировать цены на жилье на три года.

По словам представителей Кабмина, меры направлены на расширение возможностей граждан по приобретению жилья и обеспечение устойчивости жилищного рынка на фоне меняющихся экономических условий.