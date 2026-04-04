В Казахстане прекращает действовать программа арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи. Об этом на своей страницк Facebook сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

По ее словам, программа реализовывалась в Астане, Алматы и Шымкенте и была направлена на поддержку молодых специалистов. Участникам предоставлялось доступное жилье на определенный срок, чтобы они могли закрепиться в профессии и накопить средства на первоначальный взнос для покупки собственной квартиры. Размер арендной платы составлял от 5 до 15 тысяч тенге в месяц.

За время реализации программы поддержкой воспользовались более 10 тысяч молодых казахстанцев. Договоры аренды заключались на определенный срок — изначально на пять лет, а с 2023 года срок был сокращен до трех лет. При этом жилье предоставлялось исключительно в аренду без права выкупа.

Министр отметила, что у некоторых участников возникло желание сохранить квартиры за собой, однако действующие правила не предусматривают такой возможности.

«Государственные решения должны опираться на закон и равные правила для всех. Если в договоре не предусмотрен выкуп, изменить это точечно было бы несправедливо по отношению к другим гражданам», — пояснила Балаева.

Вместе с тем государство продолжает поддерживать молодежь в решении жилищного вопроса через другие механизмы. Совместно с «Отбасы банком» в 17 регионах страны запущены льготные ипотечные программы, благодаря которым около 12 тысяч молодых специалистов уже приобрели жилье. Более 1,6 тысячи из них ранее участвовали в программе арендного жилья.

Кроме того, молодые казахстанцы могут приобрести жилье по республиканским программам «Отау», «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер». По данным министерства, 62% всех одобренных заявок по этим программам приходится на граждан до 35 лет.

Аида Балаева также сообщила, что после принятия Строительного кодекса и изменений в законодательство ряд приказов о предоставлении арендного жилья для работающей молодежи утратил силу. В связи с этим программа подлежит упразднению.

Вопрос дальнейшего использования освобождающегося жилищного фонда будет решаться местными исполнительными органами в соответствии с жилищным законодательством.

При этом действующие арендаторы смогут проживать в квартирах до окончания срока своих договоров. По всем вопросам участники программы могут обращаться за консультацией в акиматы и «Отбасы банк».