Выступая на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов сообщил об упрощении процедур получения сельхозземель, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что с августа 2025 года в стране внесены изменения в Правила проведения конкурсов на право временного возмездного землепользования (аренды) для крестьянских или фермерских хозяйств. Теперь конкурсные предложения обязательно учитывают обязательный объём инвестиций на 1 га за первые пять лет аренды, а также дополнительные баллы за наличие техники, оборудования и скота, квалификацию специалистов в области сельского хозяйства.

– Этот процесс будет проводиться прозрачно, объективно и будет четко нацелен на развитие сельского хозяйства, – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, постановлением Правительства утвержден предельный размер земель сельскохозяйственного назначения. Это способствует более эффективному использованию земель в регионах с благоприятными условиями.