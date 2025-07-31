Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, какие основные шаги предпринимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-премьер заявил, что улучшение инвестиционного климата – одна из приоритетных задач правительства Казахстана. По его словам, страна остро нуждается в инвестициях и стремится создать максимально комфортные условия как для иностранных, так и для отечественных инвесторов.

"Понятно, что мы большая страна с относительно небольшим населением, с открытой экономикой, крайне нуждаемся в привлечении инвестиций. Задача Правительства – создать наилучший инвестиционный климат для того, чтобы иностранные, да и отечественные инвесторы чувствовали себя в стране, проводя свои бизнес-процессы, чувствовали себя комфортно", – подчеркнул Скляр.

Он отметил, что институциональные механизмы уже проработаны, острые вопросы сняты. Однако в реальности часто возникают ситуации, которые требуют моментального реагирования. Именно для этого функционирует инвестиционный штаб, решения которого обязательны к исполнению всеми государственными органами.

"Таким образом, соглашения об инвестициях и инвестиционные контракты заключаем с инвесторами в течение максимум двух недель. На это есть соответствующее поручение премьер-министра, и мы по нему работаем", – заверил первый заместитель главы правительства.

Скляр добавил, что возникающие у инвесторов вопросы быстро решаются как на уровне местных исполнительных органов, так и в центральных структурах. Работа в этом направлении будет продолжена.