В Казахстане упростили правила поступления в докторантуру по ряду специальностей: от абитуриентов больше не будут требовать сертификат о знании английского языка, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

По его словам, ранее наличие сертификата IELTS и аналогичных документов было обязательным для всех поступающих в докторантуру вне зависимости от направления подготовки. Такая норма, как отметил депутат, создавала барьеры для талантливых исследователей в области казахской филологии, музыки и других творческих и языковых дисциплин, которые не могли пройти отбор из-за отсутствия подтверждения знания английского языка.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что в своём депутатском запросе предлагал пересмотреть подход к требованиям и ввести дифференциацию в зависимости от специальности. Он также указал, что ранее такие требования считались обоснованными, однако с развитием цифровых инструментов и технологий ситуация изменилась.

Инициатива была поддержана Министерством науки и высшего образования. Приказом министра №490 внесены изменения в Типовые правила приёма. Теперь сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, не требуется при поступлении в докторантуру по четырём группам образовательных программ: подготовка педагогов физической культуры, педагогов музыки, педагогов казахского языка и литературы, а также педагогов русского языка и литературы.

Кроме того, в рамках депутатского запроса было предложено заменить традиционное вступительное эссе на Research Proposal — план исследования, который позволяет оценить реальный научный потенциал претендента. Министерство сообщило, что это предложение принято, и внедрение такой нормы, а также привлечение независимых экспертов при отборе планируется с 2026–2027 учебного года.

Вместе с тем Асхат Аймагамбетов отметил, что ряд системных предложений пока остаётся нереализованным. Речь идёт об изменении требований, связанных с публикациями в Scopus, расширении перечня специальностей, переносе срока сдачи языкового экзамена на конец обучения без полного отказа от него, а также об усилении академической честности при отборе. По его словам, работа по совершенствованию требований к поступлению и программ докторантуры должна быть продолжена.