В Казахстане расширили упрощенный порядок возврата НДС - теперь им смогут пользоваться больше компаний, передает BAQ.kz.

Как сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов, применять упрощенный порядок теперь смогут все экспортеры, если доля нулевых оборотов у них составляет не менее 50%.

По его словам, возврат НДС будет проходить быстрее - в течение 15 рабочих дней и без проведения проверки. Решение будет приниматься на основе автоматизированной оценки рисков. Кроме того, общий срок возврата налога в стандартном порядке сократили с 75 до 55 рабочих дней.

«Возврат осуществляется в течение 15 рабочих дней без проведения проверки на основе автоматизированной оценки рисков, а общий срок возврата НДС в общеустановленном порядке сокращен с 75 до 55 рабочих дней», - пояснил Сеилжан Ахметов.

Также изменились правила по налоговой задолженности. Теперь порог увеличен: по налогам - с 6 тенге до 20 МРП (86 500 тенге), по социальным отчислениям - с 1 тенге до 6 МРП (25 950 тенге).

При этом, если долг не погашается более трех месяцев, руководителю компании или индивидуальному предпринимателю могут ограничить выезд из страны по решению суда.