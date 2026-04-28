В Астане рассказали о новом механизме «Чистый лист», который позволяет закрыть бизнес без проверок при соблюдении ряда условий, передает BAQ.kz.

Что изменилось

Процедуру прекращения деятельности для субъектов микро- и малого бизнеса упростили. Как сообщили в Департамент государственных доходов по городу Астана, теперь при соблюдении определенных требований предприниматели могут закрыть бизнес без проведения камерального контроля.

Новый механизм получил название «Чистый лист» и направлен на снижение административной нагрузки для добросовестных предпринимателей.

При каких условиях можно закрыть бизнес без проверки

Упрощенный порядок применяется, если предприниматель не состоит на регистрационном учете по НДС, не имеет задолженности по налогам и социальным платежам, а также не зарегистрирован по отдельным видам деятельности, требующим дополнительного контроля.

Кроме того, важно, чтобы вся налоговая отчетность была представлена до 17 декабря 2025 года и относилась к налоговым периодам до 1 января 2026 года.

Какие документы нужно подать

Для завершения процедуры необходимо обратиться в налоговый орган и предоставить заявление о прекращении деятельности, ликвидационную налоговую отчетность, а также заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

В ведомстве подчеркнули, что упрощенный порядок применяется только при полном соблюдении всех условий. Если хотя бы одно из требований не выполнено, прекращение деятельности будет проходить в стандартном порядке с проведением камерального контроля.

Механизм «Чистый лист» позволяет предпринимателям быстрее и проще закрыть бизнес при отсутствии долгов и нарушений. Это должно сократить бюрократические процедуры и упростить выход с рынка для малого бизнеса.