В рамках реализации Указа Президента РК «О мерах по либерализации экономики» продолжается системная работа по сокращению квазигосударственного сектора и развитию конкуренции, передает BAQ.KZ.

Правительство утвердило План оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности на 2026–2030 годы, включающий 473 объекта. Для контроля за выполнением этого плана на площадке Национального офиса по приватизации организован регулярный мониторинг.

Работа предусматривает ежеквартальное заслушивание центральных и местных исполнительных органов, анализ стадии реализации объектов, рассмотрение проблемных вопросов и выработку корректирующих управленческих решений без пересмотра стратегических целей либерализации. Отдельно закреплена персональная ответственность заместителей первых руководителей государственных органов за несвоевременное выполнение решений.

В 2026 году начата разработка дорожных карт приватизации, предусматривающих изменения регуляторных условий, стимулирующую методологию тарифообразования, поэтапную отмену перекрёстного субсидирования и децентрализацию тарифного регулирования. Проводится анализ имущества на балансе государственных органов на предмет возможной приватизации.

На сегодняшний день поступило 5 ходатайств об исключении 28 объектов из утверждённого перечня, в том числе стоматологические клиники и объекты ЖКХ, работающие на конкурентных рынках. Национальный офис усиливает контроль за ходом приватизации: планируется ежемесячное заслушивание государственных органов и фиксация фактов затягивания сроков. Информация о нарушениях будет направляться в Администрацию Президента для принятия управленческих мер.

Приватизация остаётся ключевым инструментом формирования устойчивой конкурентной экономики и расширения возможностей для частного бизнеса.