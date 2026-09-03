В Казахстане усилили контроль за кредитными рейтингами

В Казахстане впервые законодательно урегулировали деятельность кредитных рейтинговых агентств. Закон «О кредитной рейтинговой деятельности» опубликован 21 августа 2026 года. Документ разработали Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком.

Одним из ключевых нововведений станет создание казахстанского рейтингового агентства, учредителем которого выступит Национальный Банк. Ожидается, что оно сделает рейтинговые услуги доступнее для отечественных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса.

Независимый кредитный рейтинг должен помочь компаниям повысить доверие инвесторов и расширить возможности привлечения денег через фондовый рынок.

Какие рейтинговые агентства смогут работать в Казахстане

Законом предусмотрены три категории: казахстанское рейтинговое агентство, международные агентства, признанные пятью странами ОЭСР, а также иностранные агентства, признанные финансовым регулятором страны происхождения.

За их деятельностью будет установлен государственный контроль. Регулятор сможет признавать международные и иностранные рейтинговые агентства, следить за их работой и отзывать признание при нарушении требований.

Для казахстанского агентства установят требования к капиталу и руководству. Оно также должно будет предоставлять регулятору информацию о присвоенных рейтингах, применяемых методологиях и статистике.

Как будут выставлять кредитные рейтинги

Рейтинговые агентства смогут проводить оценку только на основании утвержденной методологии. Она должна учитывать основные кредитные риски, позволять сопоставлять результаты и проверяться на исторических данных.

При этом методологию необходимо будет пересматривать не реже одного раза в год.

Отдельные требования касаются независимости агентств и предотвращения конфликта интересов. В частности, рейтинговую деятельность должны отделить от других направлений работы. Для аналитиков предусматривается ротация и запрет на владение финансовыми инструментами компаний, которые они оценивают.

Не менее половины состава совета директоров рейтингового агентства должны составлять независимые директора.

Кроме того, агентства обяжут раскрывать методологии, стоимость услуг, статистику дефолтов и ежегодно публиковать отчет о прозрачности, включая сведения о структуре бенефициарных собственников.

В регуляторе рассчитывают, что новые правила помогут развивать казахстанский рынок капитала, повысить инвестиционную привлекательность страны и облегчить отечественным компаниям доступ к финансированию.