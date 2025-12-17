В 2025 году в Казахстане значительно укреплена система раннего выявления и сопровождения детей с рисками нарушений развития. Об этом сообщили в Минздраве, отметив, что принятые меры уже способствуют снижению младенческой смертности и повышению выживаемости детей, передает BAQ.KZ.

В стране обновлен Стандарт педиатрической помощи, ориентированный на раннюю диагностику, своевременное вмешательство и комплексную поддержку детей с рисками нарушений развития с первых месяцев жизни.

На базе организаций первичной медико-санитарной помощи открыто 290 центров раннего развития и вмешательства, а также создано 139 педиатрических отделений.

При поддержке ЮНИСЕФ внедряется руководство GMCD по мониторингу развития детей раннего возраста. В рамках проекта подготовлено 18 мастер-тренеров, которые обучают специалистов на местах.

Для повышения качества медицинской помощи во всех регионах созданы учебно-методические центры по универсальной прогрессивной модели патронажного наблюдения и интегрированного ведения болезней детского возраста.

Кроме того, сформирована единая система профессиональной поддержки медицинских работников. Она включает регулярные обучающие программы, работу Журнального клуба и еженедельное обучение неонатальных медсестер по выхаживанию недоношенных детей.

Как отмечается, комплексное развитие системы ранней помощи стало одним из ключевых факторов снижения младенческой смертности и улучшения показателей здоровья детей в Казахстане.