По состоянию на 1 ноября 2025 года социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования получили 308,4 тыс. граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Из них 268,6 тыс. человек оформили ее именно в текущем году. Общий объем перечисленных средств достиг 106,8 млрд тенге, что подчеркивает значимость государственной поддержки для граждан, временно оставшихся без работы.

Выплата назначается уволенным работникам на срок от одного до шести месяцев. Ее продолжительность зависит от стажа участия человека в системе обязательного социального страхования и размера дохода за последние 24 месяца. Размер выплаты может достигать 45% от потерянного заработка, а финансирование полностью осуществляется за счет средств ГФСС.

Оформление услуги максимально автоматизировано и доступно онлайн. Для начала гражданин авторизуется на портале eGov.kz и выбирает в разделе трудоустройства услугу регистрации лиц, ищущих работу. После заполнения заявки карьерный центр по месту жительства в течение одного дня предлагает подходящие вакансии. Если трудоустроиться сразу не удается, в течение трех рабочих дней заявителю дистанционно присваивается статус безработного. При необходимости карьерный центр связывается с человеком для уточнения данных. Аналогичная процедура доступна и через Электронную биржу труда enbek.kz.

После присвоения статуса безработного система автоматически отправляет SMS-сообщение с предложением назначить социальную выплату в проактивном формате. Гражданину достаточно подтвердить согласие ответным сообщением, и выплата будет назначена без дополнительных обращений и документов.

Выплата на случай потери работы предоставляется вне зависимости от причин увольнения. Ее главная задача — поддержать человека в период поиска новой работы и обеспечить финансовую стабильность на время профессиональных перемен.