В Генеральной прокуратуре подвели итоги работы по противодействию интернет-мошенничествам и обсудили новые меры борьбы с киберпреступностью, передает BAQ.KZ.

В межведомственном совещании приняли участие представители Министерства внутренних дел, включая Следственный департамент и Департамент по противодействию киберпреступности.

Мошенничеств стало меньше

По данным Генпрокуратуры, за два месяца 2026 года количество интернет-мошенничеств снизилось на 8,3% - с 4 385 до 4 023 случаев.

К уголовной ответственности привлечено 913 человек.

Раскрываемость преступлений значительно выросла - с 36,5% до 66%.

«Возмещаемость ущерба составила 57% - это 1,9 млрд тенге из причиненных 3,4 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.

Дропперы и схемы обналичивания

Особое внимание уделяется борьбе с дропперскими схемами - когда банковские счета оформляются на подставных лиц.

С момента введения уголовной ответственности зарегистрировано более 400 дел по соответствующей статье, из которых 66 уже направлены в суд.

«Продолжается активная работа по выявлению дропперских схем и привлечению участников к ответственности», - отметили в прокуратуре.

SIM-карты и WhatsApp-аккаунты

Правоохранительные органы также пресекают деятельность так называемых «активаторов» SIM-карт и аккаунтов, которые используются мошенниками.

Так, в Западно-Казахстанской области осужден мужчина, оформивший более тысячи SIM-карт и передавший их злоумышленникам. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Борьба с «серыми провайдерами»

Еще одно направление - выявление «серых провайдеров», которые обеспечивают мошенников связью.

В Костанайской области к 7 годам лишения свободы приговорен техник лжеоператора связи, предоставлявший IP-телефонию зарубежным мошенническим колл-центрам.

Новый подход к борьбе

В Генпрокуратуре подчеркнули, что борьба ведется не только с исполнителями, но и с условиями, которые позволяют совершать такие преступления.