В стране внедряются новые цифровые инструменты защиты авторских прав в сфере кино и сериалов. Как сообщила главный директор одной из отечественных стриминговых платформ Анар Жунисова, благодаря современным технологиям удалось предотвратить появление пиратских копий популярных проектов в Telegram-каналах и на нелегальных сайтах. Эта проблема обсуждалась на панельной сессии в рамках ASTANA MEDIA WEEK 2025, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жунисовой, казахстанский зритель всё активнее выбирает отечественные сериалы. Это создаёт новые возможности для местных продакшенов и авторов.

"Важно, чтобы у казахстанских авторов и креативных команд появлялось всё больше работы. Сегодня в индустрии задействованы сотни специалистов, и это позитивный сигнал для всего рынка", — сказала она.

Особое внимание команда уделяет защите авторских прав и борьбе с пиратством.

"Мы предлагаем создателям контента новые инструменты, которые позволяют защитить фильмы и сериалы ещё на этапе проката, чтобы исключить их утечку в нелегальные источники", — пояснила Жунисова. Она также отметила, что ключевая цель проекта — не только развивать внутренний рынок, но и выводить отечественные сериалы на международный уровень. "Недавно я представляла наши проекты в Каннах, где к ним проявили интерес зарубежные дистрибьюторы. Уверена, что скоро казахстанские сериалы будут смотреть не только у нас, но и за рубежом. Это важный шаг для всей страны", — подчеркнула она.

Жунисова убеждена, что главным фактором успеха стриминговых сервисов остаётся качество контента.