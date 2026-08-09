В Казахстане усиливают контроль за токсичным контентом в соцсетях

В Казахстане могут ужесточить подход к авторам контента, которые ради просмотров и популярности нарушают нормы общественного поведения. Поводом для обсуждения стало заявление первого заместителя руководителя Администрации президента Ерлана Карина о необходимости противодействовать распространению вызывающего и деструктивного контента в социальных сетях.

В последние годы в соцсетях, особенно в TikTok, получили распространение ролики с провокациями, унижением других людей и демонстративным нарушением правил в общественных местах. Подобные публикации нередко набирают миллионы просмотров и приносят авторам доход за счет рекламы и популярности.

В Администрации президента подчеркивают, что большая аудитория и стремление привлечь внимание не могут служить оправданием действий, нарушающих закон или права других людей.

"Культура поведения и формирование новых принципов общественной этики — одно из главных условий развития и процветания нашей нации. Только общество с высокой внутренней культурой и прочными нравственными принципами способно противостоять многочисленным вызовам современности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев глубоко понимает важность этого вопроса, поэтому уделяет данному направлению особое внимание. Действительно, сегодня многие конфликты и споры в обществе зачастую возникают из-за бескультурья, невоспитанности и неэтичного поведения граждан. Причиной становятся несоблюдение элементарных норм поведения и неуважительное отношение людей друг к другу. Поэтому формирование новой общественной этики является одной из наиболее важных задач современности", - прокомментировал Ерлан Карин происходящее.

Он добавил, что единственный способ предотвратить конфликты и споры в обществе — развивать культуру каждого человека. Это означает относиться друг к другу с уважением, быть честными в своих поступках, уважать закон, соблюдать чистоту и порядок.

Проблема выходит за пределы социальных сетей, поскольку такой контент активно смотрят подростки. В обществе опасаются, что демонстративные нарушения и унизительные розыгрыши могут восприниматься как допустимая модель поведения и повторяться в реальной жизни.

Одним из сигналов об изменении подхода стали действия правоохранительных органов. Ранее МВД сообщило о задержании девяти тиктокеров в связи с распространением противоправного контента. Это показывает, что в отношении авторов подобных публикаций могут применяться не только профилактические меры, но и предусмотренная законом ответственность.

При этом эксперты и общественность отмечают, что одних штрафов может быть недостаточно. Если скандальный контент продолжает приносить создателям просмотры и доход, такая модель остается выгодной.

Вместе с тем ужесточение требований должно сопровождаться понятными правилами для всех участников информационного пространства. Ответственное поведение в соцсетях должно распространяться не только на блогеров и пользователей, но и на представителей государственных органов.

Таким образом, власти Казахстана дают понять, что популярность в социальных сетях не освобождает от ответственности. Главный вопрос теперь заключается в том, насколько последовательно новые подходы будут применяться на практике и смогут ли они повлиять на культуру создания и потребления контента.