Министерство культуры и информации подвело промежуточные итоги реализации государственной молодежной политики, сделав акцент на конкретных результатах и новых возможностях, которые открываются перед молодым поколением, передает BAQ.KZ.

Политика строится не вокруг лозунгов, а на основе живого диалога с молодежью, учета её реальных потребностей и стремлений.

В центре внимания – решение актуальных проблем, прежде всего вопроса жилья.Согласно Национальному докладу "Молодежь Казахстана 2024", именно эта тема занимает лидирующие позиции среди запросов молодежи. В ответ были запущены две масштабные программы – "Наурыз" и "Отау", на реализацию которых выделено почти 220 миллиардов тенге. И результат не заставил себя ждать: более 5,4 тысяч молодых казахстанцев уже получили поддержку.

Особое внимание уделяется стимулированию молодежной активности и лидерства. Продолжается прием заявок на премию "Jas Kenes Syilygy", вручаются гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары", а также Государственная молодежная премия "Дарын", которая традиционно отмечает выдающихся представителей молодого поколения. Эти инициативы не просто поддерживают — они вдохновляют.

Серьезным международным достижением стало присуждение Алматы статуса Молодежной столицы ОТГ на 2025 год. Это признание подчеркивает как локальные успехи города, так и вклад Казахстана в развитие молодежных инициатив на международной арене. А предстоящая встреча молодых лидеров стран ШОС станет еще одной платформой для укрепления связей и обмена опытом.

Важным направлением остается развитие молодежных организаций. В рамках Дорожной карты сотрудничества на 2024–2026 годы прошли масштабные события: форум ASK CAMP, "JAS POWER TALKS", а также зрелищные республиканские игры "Жайдарман". Эти площадки не просто объединяют активную молодежь, но и формируют ее как гражданское общество будущего.

Не забыта и трудовая инициатива — запущен новый сезон программы "Жасыл ел", открытие которого состоялось в Актобе. Уже 14 тысяч молодых людей получили сезонную работу, а к концу 2025 года планируется обеспечить временной занятостью более 35 тысяч казахстанцев.