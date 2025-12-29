Главная транспортная прокуратура продолжает фиксировать факты незаконного оборота холодного оружия в Казахстане. Особую обеспокоенность вызывает свободная продажа кастетов через интернет-площадки, а также их систематический пронос на объекты транспорта. Об этом сообщили представители надзорного органа на площадке НПП РК "Атамекен", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил исполняющий обязанности начальника управления Главной транспортной прокуратуры Ержан Тасенов, в ходе надзорной деятельности ведомство уделяет особое внимание профилактике уголовных правонарушений и преступлений.

"На фоне других запрещённых товаров особую тревогу вызывает свободная продажа кастетов, поскольку она представляет повышенную общественную опасность. Целью проводимой работы является снижение оборота холодного оружия в обществе, прежде всего среди молодёжи, а также донесение до населения и продавцов, что незаконное ношение, сбыт и реализация таких предметов влекут уголовную ответственность", - сообщил он.

Ержан Тасенов напомнил, что в прошлом году Главной транспортной прокуратурой был заключён меморандум о сотрудничестве с Комитетом информации Министерства культуры, Департаментом полиции на транспорте и маркетплейсами. Эти меры дали положительный эффект и способствовали снижению преступности, однако проблема полностью не решена.

1 600 фактов и реальные риски

Первый заместитель Главного транспортного прокурора Сакен Жорабеков сообщил, что по стране зафиксировано порядка 1600 фактов незаконного ношения холодного оружия. Значительная часть таких нарушений выявляется благодаря системам безопасности на вокзалах и в аэропортах.

"Нас по-прежнему беспокоят случаи размещения на маркетплейсах объявлений о продаже кастетов, в том числе под видом брелоков и сувениров, а также факты их проноса на объекты транспорта - в аэропорты и на вокзалы. Эти нарушения выявляются систематически", - отметил он.

По данным прокуратуры, холодное оружие всё чаще используется при совершении тяжких преступлений - убийств, грабежей и хулиганства. В Жамбылской области были зафиксированы трагические случаи, в том числе гибель подростка от удара кастетом, нанесённого сверстником.

Отдельные инциденты произошли в декабре прошлого года в аэропортах Астаны и Алматы. В ходе досмотра у пассажиров были обнаружены кастеты, приобретённые через маркетплейсы. Подобные факты фиксируются по всей стране.

Продажа под видом сувениров и ответственность

По информации надзорного органа, за текущий год на объектах транспорта зарегистрировано 52 факта незаконного приобретения холодного оружия. Из них 34 случая связаны с маркетплейсами, ещё 18 - с рынками.

Вместе с тем злоумышленники продолжают маскировать запрещённые предметы под товары народного потребления, обходя фильтры интернет-площадок.

Как отметила Ирина Тюгина, представитель маркетплейса Kaspi.kz, регулирование должно охватывать не только казахстанские маркетплейсы, но и иностранные интернет-площадки, которые фактически не подпадают под национальные механизмы контроля.

"Сегодня существуют как казахстанские платформы, так и маркетплейсы наших партнёров из других стран. При этом регулирование зачастую касается только отечественных игроков. Мы видим, что на ряде иностранных маркетплейсов в свободном доступе продаются мачете, кастеты и другие запрещённые предметы. Эта проблема реально существует и вызывает серьёзную обеспокоенность", — отметила она.

По словам спикера, казахстанские маркетплейсы в целом готовы к взаимодействию с государственными органами: они выстраивают внутренние фильтры и реагируют на сигналы о нарушениях. В то же время основная сложность связана с иностранными платформами, на которые национальные меры контроля распространяются ограниченно. Именно поэтому, подчеркнула она, важно понимать, на каком этапе возникают сбои и какие механизмы требуют доработки.

В прокуратуре подчёркивают, что незнание закона не освобождает от ответственности. За незаконный оборот холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность по статье 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ведомство ожидает, что принятые меры и их качественная реализация позволят не только снизить уровень преступности на объектах транспорта, но и окажут профилактический эффект на криминогенную ситуацию в целом по стране.