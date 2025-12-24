Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки, направленные на развитие и поддержку креативных индустрий. Инициатива депутатов Парламента была впервые одобрена в первом чтении 12 ноября, передает BAQ.KZ.

Поправки вносятся в законы "О культуре", "О государственной молодёжной политике" и "О кинематографии". Среди ключевых новшеств – введение понятий "работник креативных индустрий" и "реестр субъектов креативных индустрий".

Министерству культуры и информации поручено мониторить и оценивать привлечение частных инвестиций в проекты креативного сектора. Акиматы будут создавать условия для самореализации и развития талантов, в том числе через поддержку предпринимательства в этой сфере. Также закон уточняет направления государственной молодёжной политики по вовлечению молодёжи в креативные индустрии и предусматривает защиту прав работников сектора для расширения творческой и профессиональной свободы.

Поправки также регулируют деятельность организаторов культурно-массовых мероприятий с участием иностранных артистов и обновляют порядок выдачи прокатных удостоверений на фильмы для кинопроката.