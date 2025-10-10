В 2025 году в Казахстане значительно увеличен тариф на оказание паллиативной помощи в стационарах, а также расширено финансирование выездных мобильных бригад в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передает BAQ.KZ.

Эти меры направлены на повышение доступности помощи для пациентов, а также на развитие всей инфраструктуры паллиативной службы в стране. Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе ежегодной конференции по вопросам оказания паллиативной помощи, которая прошла в Алматы.

По словам министра, паллиативная помощь — это не только медицинская необходимость, но и вопрос человечности, милосердия и социальной справедливости. Сегодня в Казахстане ведётся работа по созданию новых национальных стандартов, которые унифицируют подходы к оказанию паллиативной помощи и повысят качество медицинских и социальных услуг, как в больницах, так и на дому. Особое внимание уделяется развитию детского паллиатива — сферы, требующей особого подхода и значительных усилий со стороны государства.

На начало 2025 года в стране развернуто 2087 паллиативных коек, в том числе 81 — для детей. Согласно установленному стандарту, это соответствует 10 койкам на 100 тысяч населения. В 20 регионах Казахстана работают 220 мобильных паллиативных бригад. В девяти областях и городах Алматы и Шымкент функционируют самостоятельные учреждения, оказывающие такую помощь.

Статистика заболеваний, при которых пациенты нуждаются в паллиативной помощи, говорит о расширении профиля таких состояний: 41% составляют онкологические заболевания, 27% — сердечно-сосудистые, 12% — болезни органов дыхания, 11% — последствия травм, 2% — туберкулёз.

Одним из ключевых направлений стало обеспечение пациентов необходимыми лекарственными средствами. Перечень препаратов, применяемых в паллиативной помощи, увеличен до 18 наименований. На текущий год через Единого дистрибьютора уже закуплены девять наименований лекарств на сумму 318,1 миллиона тенге — это более двух миллионов единиц продукции.

Министерство здравоохранения также анонсировало предстоящие изменения в стандарты паллиативной помощи. Это позволит адаптировать их к современным требованиям и обеспечить достойное качество жизни для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. По итогам конференции ожидается формирование более интегрированной, эффективной и гуманной системы паллиативной помощи по всей стране.