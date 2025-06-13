Вице-премьер Канат Бозумбаев с рабочей поездкой посетил Атыраускую область, где провел заседание по реализации Плана срочных мер социально-экономического развития западных регионов, проекта "Ауыл Аманаты" и реформам в сфере бюджетного планирования, передает BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие акимы четырех западных областей — Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской, а также представители Министерства национальной экономики.

Одним из ключевых вопросов стало внедрение Системы региональных стандартов (СРС) в бюджетное планирование. По словам Бозумбаева, это позволит эффективно направлять финансирование в населенные пункты с наиболее острыми инфраструктурными проблемами. В частности, в регионе отмечен высокий уровень износа систем водоотведения, теплоснабжения и электросетей, а также нехватка качественных дорог.

В рамках проекта "Ауыл Аманаты", нацеленного на устойчивое развитие сельских территорий, до 2029 года в западных областях планируется реализовать более 2,5 тыс. инвестиционных проектов и создать свыше 26 тысяч рабочих мест. Вице-премьер поручил до 1 июля определить специализацию сельских округов и активизировать информационную работу с населением по вопросам микрокредитования.

Также были заслушаны отчеты по исполнению Плана срочных мер, направленного на устранение социально-экономических дисбалансов в регионах.

В ходе поездки Бозумбаев посетил ключевые инфраструктурные объекты в Атырау — предприятие "Атырау Су Арнасы", фильтровальную станцию №5, строительство подъездной дороги к городу и реконструкцию канализационных очистных сооружений.