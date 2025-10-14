В регионах Казахстана продолжается активная реализация комплекса противопаводковых мероприятий, направленных на минимизацию рисков разрушения инфраструктуры и защиту населения от возможных подтоплений, передает BAQ.KZ.

В Восточно-Казахстанской области в Глубоковском районе реализуется второй этап крупного проекта по укреплению береговой линии Иртыша в районе села Прапорщиково. После возведения защитного вала длиной 500 метров в 2024 году сейчас проводится расчистка русла и установка струенаправляющей шпоры. Работы ведутся на безвозмездной основе, что уже позволило предотвратить разрушение прибрежной зоны.

В области Жетісу в рамках инженерных планов выполняются 18 противопаводковых мероприятий. Работы идут на шести реках, семи каналах и включают строительство 22 водопропускных сооружений. Более 70% запланированного объёма уже выполнено — это снизит угрозу подтопления 13 населённых пунктов.

В Кызылординской области специалисты обследовали гидротехнические сооружения вдоль Сырдарьи, проверив их водопроницаемость и состояние дамб. Меры позволили выявить и устранить потенциальные риски.

В области Ұлытау завершено строительство нового моста через реку Каракенгир, что повысит водопропускную способность и снизит паводковые риски для близлежащих сёл.

Комплексные меры по всей стране подтверждают системный подход к борьбе со стихией и укреплению инфраструктурной устойчивости в условиях изменяющегося климата.