Проект "Читающая нация" выходит на новый этап развития, укрепляя свою роль как одного из ключевых гуманитарных инициатив страны. Республиканская научно-педагогическая библиотека и общественный фонд "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве, направленный на системное повышение культуры чтения и развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения, передает BAQ.kz со ссылкой на ADEBIPORTAL.KZ.

Документ предусматривает консолидацию усилий государственных и общественных институтов для формирования у молодежи устойчивого интереса к чтению, уважения к национальному культурному наследию, ответственности и стремления к знаниям.

В рамках партнерства особое внимание будет уделено качественному содержанию литературных программ. Планируется проведение глубокого анализа произведений мировой и отечественной классики с учетом возрастных особенностей и ценностных ориентиров разных поколений. Также предусмотрена разработка конкурсных материалов, тем для эссе и тестовых заданий при участии профессиональных педагогов и библиотекарей, что позволит усилить методологическую поддержку проекта. Приоритет будет отдаваться произведениям, формирующим критическое мышление, гуманизм и нравственные ориентиры.

Проект "Читающая нация" уже демонстрирует практическую эффективность. С сентября 2025 года инициатива реализуется в пилотном режиме в Карагандинской и Костанайской областях, а также в городе Шымкент. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 189 тысяч человек. Ожидается, что в текущем году программа охватит все 20 регионов Казахстана, а общее число участников превысит 1 миллион человек.

По словам директора Республиканской научно-педагогической библиотеки Алии Сайдембаевой, данное партнерство является примером эффективного взаимодействия государственных учреждений и институтов гражданского общества. В свою очередь члены Попечительского совета фонда Айман Мырзахметова и Макбал Кусаинова отметили, что уровень читательской культуры напрямую влияет на национальную конкурентоспособность, а потому поддержка инициативы со стороны бизнеса и общества имеет стратегическое значение.

Проект "Читающая нация", реализуемый в рамках инициатив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выходит за рамки традиционного понимания чтения. Это долгосрочный инструмент формирования интеллектуальной нации и важный вклад в духовную модернизацию казахстанского общества.