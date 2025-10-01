Сегодня, 1 октября, в Казахстане, как и во всём мире, отмечается Международный день пожилых людей, передает BAQ.KZ.

Это не просто дата в календаре — это напоминание о важности заботы, уважения и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь развитию страны и общества.

В республике проживают более 2,5 миллионов пенсионеров по возрасту. Обеспечение им достойной старости — один из приоритетов государственной социальной политики. В этом году в честь праздника по всей стране стартует специальный месячник, посвящённый гражданам старшего поколения.

Акимы регионов, руководители предприятий и организаций проведут мероприятия по социальной поддержке пожилых казахстанцев: встречи, чествования, дни открытых дверей в медучреждениях, а также культурные и образовательные акции.

Государство продолжает системную работу по улучшению качества жизни пожилых людей. С начала 2025 года солидарные пенсии были повышены на 8,5%, также проиндексирована базовая пенсия в связи с ростом прожиточного минимума. По поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размеров базовой пенсии: теперь минимальный уровень составляет 70% от прожиточного минимума, максимальный — 110%.

Кроме финансовых мер, в стране активно развиваются программы активного долголетия. В 2025 году на их реализацию выделено 7,5 млрд тенге из местных бюджетов. В 127 центрах активного долголетия по всей республике пожилые казахстанцы могут заниматься йогой, скандинавской ходьбой, изучать английский язык, осваивать цифровые навыки, проходить курсы по предпринимательству и просто проводить время с пользой и интересом.

Международный день пожилых людей был учреждён ООН ещё в 1990 году. Его цель — привлечь внимание к проблемам старшего поколения, повысить уровень заботы о них и выразить благодарность за всё, что они сделали для общества.