В Казахстане утверждены обновлённые Правила начальной военной подготовки, которые значительно меняют подход к преподаванию дисциплины и усиливают участие Вооружённых сил в подготовке школьников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минобороны.

Соответствующий приказ министр обороны подписал 4 ноября. Документ разработан Генеральным штабом с учётом недавних поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании.

Обновлённые правила устанавливают единые стандарты преподавания НВП в школах, колледжах и учреждениях профессионального образования. Особое внимание уделено укреплению практической составляющей: увеличено количество учебно-полевых занятий, расширено ознакомление с обязанностями военнослужащего, его правами и социальными гарантиями. Одним из принципиальных решений стало возвращение дисциплине её исторического названия — "начальная военная подготовка".

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева подчеркнула, что изменения направлены на качественную подготовку будущих призывников. Она отметила, что школьники должны заранее понимать сущность службы, устройство армии и те возможности, которые она предоставляет: получение профессии, образования и социальных гарантий. По её словам, возвращение традиционного содержания НВП позволит формировать осознанное отношение к службе и повысить интерес молодёжи.

Важным нововведением стали обновлённые требования к преподавателям. Преподавать НВП смогут только специалисты с профильным педагогическим образованием и личным опытом военной службы. Действующие педагоги сохранят свои должности, а для военнослужащих с десятилетней выслугой предусмотрена бесплатная педагогическая переподготовка в военных учебных заведениях Министерства обороны. Это, по мнению Тулембаевой, повысит доверие школьников к дисциплине: обучать их будут люди, которые сами прошли службу.

В документе усилена роль воинских частей: расширяются учебно-полевые сборы, командиры подразделений будут принимать участие в отдельных занятиях, а воинские части предоставят свою инфраструктуру для практических тренировок. Кроме того, повышение квалификации педагогов НВП теперь будет проводиться исключительно на базе военных вузов и профильных структур Министерства обороны, что обеспечит прямой доступ к актуальному боевому и учебному опыту.

Обновлённые правила направлены на повышение качества подготовки будущих призывников, укрепление связи между школами и армией и формирование у молодёжи более чёткого представления о военной службе и её возможностях.