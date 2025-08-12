Совет по молодежной политике при Президенте РК стал одной из ключевых площадок, где предложения молодых людей находят практическое воплощение. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказала член Совета, руководитель молодежного совета "Келешек" Гульзира Атабаева.

По её словам, за последние годы несколько проектов получили широкий общественный отклик и показали высокую эффективность.

"Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы стал для нас приоритетом. В нем предусмотрены профилактика в школах и вузах, расширение сети центров реабилитации, привлечение неправительственных организаций к работе с зависимыми и ужесточение контроля за оборотом наркотиков. Для нас важно, что акцент сделан не только на наказании, но и на спасении и социализации молодых людей", — отметила она.

Атабаева подчеркнула, что проблема вовлеченности молодежи в азартные игры требует безотлагательных мер.

"Мы видим, что число молодых людей, втянутых в азартные игры, растет. Наш план предусматривает закрытие нелегальных площадок, ограничение рекламы, развитие системы самоисключения из игровых сервисов и создание доступных программ психологической помощи", — сказала она.

Говоря о поддержке креативных индустрий, спикер отметила:

"С 2024 года введены налоговые льготы для 40 направлений — от IT и дизайна до кино и музыки. Это позволяет молодым предпринимателям и творческим специалистам развивать свой бизнес в Казахстане. Мы уже видим примеры стартапов, которые получили стимул именно благодаря этим изменениям".

Атабаева пояснила, что в работе Совета участвуют представители молодежных организаций, эксперты, предприниматели и лидеры мнений. Консультации, тематические группы, обсуждения в онлайн-формате и выезды в регионы позволяют собирать инициативы и дорабатывать их вместе с экспертами, чтобы затем интегрировать в проекты законов и государственных программ.

Что нужно, чтобы молодежь оставалась в стране

По мнению Атабаевой, для того чтобы молодые люди видели своё будущее в Казахстане, необходимо создать условия, в которых можно не только родиться, но и реализовать весь свой потенциал — профессиональный, творческий и личностный.

Она считает, что стране нужны рабочие места с достойной оплатой и понятными карьерными перспективами. Молодые специалисты должны быть уверены в ценности своей квалификации, таланта и инициативности, независимо от региона проживания.

Важным условием она также назвала развитие социальной инфраструктуры: доступного жилья, качественного образования, современной медицины, культурных и спортивных пространств. Для молодых семей это особенно важно, ведь выбор места жизни зависит не только от уровня дохода, но и от качества среды.

Не менее значимо, подчеркнула Атабаева, обеспечить реальное участие молодежи в принятии решений. Региональные советы и волонтерские штабы должны иметь возможность влиять на стратегические вопросы. Когда мнение молодых людей отражается в конкретных изменениях, это формирует чувство сопричастности и ответственности за будущее страны.