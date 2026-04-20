В Казахстане усилят кибербезопасность: введут биометрию и ужесточат защиту данных

В Казахстане усилят меры кибербезопасности и защиты персональных данных, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам кибербезопасности и защиты данных.

В ходе встречи, прошедшей в рамках реализации задач по цифровой трансформации страны, было отмечено, что право граждан на защиту персональных данных закреплено в Конституции, а вопросы кибербезопасности приобрели стратегическое значение.

С участием представителей профильных министерств, местных исполнительных органов и Государственной технической службы КНБ был представлен отчет о проводимой работе в данной сфере. Среди ключевых нововведений — введение обязательной биометрической идентификации для операторов крупных баз данных, содержащих более 100 тысяч записей.

Также обсуждалось состояние защищённости государственных информационных систем. Результаты аудита выявили ряд уязвимостей, требующих усиления мер безопасности.

По итогам совещания поручено повысить осведомлённость граждан о безопасном использовании цифровых сервисов, активизировать подключение систем к Единой системе мониторинга, а также усилить защиту персональных данных в финансовом секторе и микрокредитных организациях.

Жаслан Мадиев поручил профильным ведомствам обеспечить строгий контроль за выполнением всех поручений, подчеркнув, что кибербезопасность является ключевым условием успешной цифровой трансформации Казахстана.