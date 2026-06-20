В Казахстане усилят контроль на границах и примут меры для недопущения дефицита топлива 

Заслушан доклад министра энергетики Ерлана Аккенженова. На данный момент казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн тонн, что позволяет полностью покрывать текущий спрос потребителей. В приоритетном порядке нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также отечественные авиаперевозчики. Дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается. На постоянной основе проводится мониторинг производства, отгрузки и запасов ГСМ.

Внимание уделено мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более 1 раза в сутки.

Заслушаны комментарии министра внутренних дел Ержана Саденова, заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова, заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение.

По итогам совещания дан ряд поручений:

усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;

Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу – усилить контроль на государственной границе, обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;

Министерству энергетики – обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.