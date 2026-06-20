В Казахстане усилят контроль на границах и примут меры для недопущения дефицита топлива
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства ответственных министерств и правоохранительных органов по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заслушан доклад министра энергетики Ерлана Аккенженова. На данный момент казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн тонн, что позволяет полностью покрывать текущий спрос потребителей. В приоритетном порядке нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также отечественные авиаперевозчики. Дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается. На постоянной основе проводится мониторинг производства, отгрузки и запасов ГСМ.
Внимание уделено мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более 1 раза в сутки.
Заслушаны комментарии министра внутренних дел Ержана Саденова, заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова, заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение.
По итогам совещания дан ряд поручений:
усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;
Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу – усилить контроль на государственной границе, обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;
Министерству энергетики – обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.
Самое читаемое
- Астанчанка стояла за ограждением балкона на высоте 8 этажа
- Российский IT-специалист пропал в Таиланде после обращения в полицию
- Смертельное ДТП на объездной трассе в Астане: погиб водитель
- Сборная Казахстана завоевала три полуфинальные путевки на Кубке мира
- Эксперт о саммите НАТО: Европа больше не сможет полагаться только на США