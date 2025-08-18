АО "Авиационная администрация Казахстана" объявило о приостановке полётов воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиапроисшествия 22 июня и 17 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения. Под инспекцию попадут 49 воздушных судов в местах массового базирования в Астане, Алматы и Караганде. Кроме того, проверят деятельность организаций, оценивающих лётную годность лёгких и сверхлёгких самолётов.

Меры приняты на фоне трагедии в Акмолинской области. Накануне вблизи села Тонкерис разбился легкомоторный самолёт Aerostar R40F UP-LA229. На борту находились пилот и пассажирка, оба погибли.

Одной из жертв стала 43-летняя Диана Ахметова — мать троих детей. В день своего рождения она решила осуществить мечту и подняться в небо на частном самолёте. Полёт, организованный компанией polety_astany, обернулся катастрофой. По данным её близких, представители компании после трагедии перестали выходить на связь и удалили страницу в Instagram.