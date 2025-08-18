В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
Минтранс инициировал внеплановые проверки лёгкой авиации после трагедии в Акмолинской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Авиационная администрация Казахстана" объявило о приостановке полётов воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиапроисшествия 22 июня и 17 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.
Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения. Под инспекцию попадут 49 воздушных судов в местах массового базирования в Астане, Алматы и Караганде. Кроме того, проверят деятельность организаций, оценивающих лётную годность лёгких и сверхлёгких самолётов.
Меры приняты на фоне трагедии в Акмолинской области. Накануне вблизи села Тонкерис разбился легкомоторный самолёт Aerostar R40F UP-LA229. На борту находились пилот и пассажирка, оба погибли.
Одной из жертв стала 43-летняя Диана Ахметова — мать троих детей. В день своего рождения она решила осуществить мечту и подняться в небо на частном самолёте. Полёт, организованный компанией polety_astany, обернулся катастрофой. По данным её близких, представители компании после трагедии перестали выходить на связь и удалили страницу в Instagram.
Самое читаемое
- В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- В Нью-Йорке произошла массовая стрельба в ресторане: погибли три человека
- Курс на Олимпиаду: Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
- Как выросли цены на мясо в Казахстане