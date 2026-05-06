В Казахстане ИИ будет бороться с истощением и засолением почв

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "Об охране почв", передает BAQ.KZ.

В рамках закона определяются полномочия местных исполнительных органов по выполнению мероприятий по охране почв. Также устанавливаются приоритетные направления научных исследований.

Законопроект вводит обязательные меры по восстановлению свойств почв. Предусматривается применение почвозащитных технологий (минимальная и нулевая обработка, мульчирование, снегозадержание и др.), внедрение севооборотов, внесение удобрений согласно научно-обоснованной системе, предотвращение накопления опасных химических веществ в опасных количествах, а также ограничение выращивания отдельных сельскохозяйственных культур в зависимости от состояния почвы.

Кроме того, закрепляются требования по защите почв от подтопления, заболачивания, вторичного засоления, истощения, иссушения и уплотнения, а также меры по восстановлению деградированных земель.

Дополнительно будут введены мониторинг: создание прогнозных моделей деградации почв, использование данных дистанционного земельного зондирования и технологий искусственного интеллекта для анализа и картографирования состояния почв.

Читай также: Деградация земель, засуха, лесные пожары: сенаторы подняли насущные вопросы Казахстана