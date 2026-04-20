В Казахстане усилят контроль за миграцией и борьбу с фиктивной регистрацией

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором рассмотрена миграционная ситуация в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства .

В ходе заседания с докладами выступили министр внутренних дел Ержан Саденов и министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Обсуждены меры по контролю за пребыванием иностранцев и противодействию нелегальной миграции, а также совершенствование миграционной политики.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан остаётся привлекательной страной для иностранной рабочей силы и должен стать «магнитом» для квалифицированных специалистов. В этой связи поручено выработать комплекс мер по привлечению востребованных кадров, а также усилить информационную работу с работодателями.

Отмечено, что в стране внедряются цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта, для контроля миграционных процессов. Ужесточены требования к получению разрешений на постоянное проживание, введён принцип законопослушного поведения, а также повышены требования к финансовой состоятельности иностранцев.

По данным МВД, с начала года ликвидировано пять каналов незаконной миграции. Также прорабатываются дополнительные меры по предотвращению фиктивной регистрации, регулированию деятельности цифровых платформ занятости и частных агентств.

Кроме того, обсуждены вопросы массовой регистрации граждан в квартирах, некорректного присвоения адресных кодов и функционирования так называемого барачного жилья. Акиматам регионов поручено навести порядок в этой сфере и усилить контроль.

По итогам заседания профильным ведомствам даны поручения по дальнейшему совершенствованию миграционной политики и усилению профилактики правонарушений.