В Казахстане усилят контроль за миграцией и борьбу с фиктивной регистрацией
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором рассмотрена миграционная ситуация в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства .
В ходе заседания с докладами выступили министр внутренних дел Ержан Саденов и министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Обсуждены меры по контролю за пребыванием иностранцев и противодействию нелегальной миграции, а также совершенствование миграционной политики.
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан остаётся привлекательной страной для иностранной рабочей силы и должен стать «магнитом» для квалифицированных специалистов. В этой связи поручено выработать комплекс мер по привлечению востребованных кадров, а также усилить информационную работу с работодателями.
Отмечено, что в стране внедряются цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта, для контроля миграционных процессов. Ужесточены требования к получению разрешений на постоянное проживание, введён принцип законопослушного поведения, а также повышены требования к финансовой состоятельности иностранцев.
По данным МВД, с начала года ликвидировано пять каналов незаконной миграции. Также прорабатываются дополнительные меры по предотвращению фиктивной регистрации, регулированию деятельности цифровых платформ занятости и частных агентств.
Кроме того, обсуждены вопросы массовой регистрации граждан в квартирах, некорректного присвоения адресных кодов и функционирования так называемого барачного жилья. Акиматам регионов поручено навести порядок в этой сфере и усилить контроль.
По итогам заседания профильным ведомствам даны поручения по дальнейшему совершенствованию миграционной политики и усилению профилактики правонарушений.
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации