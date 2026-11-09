В Казахстане усилят контроль за продажей лекарств: новые меры планируют ввести с 2027 года

В Казахстане планируют усовершенствовать систему государственного контроля за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий. Министерство здравоохранения предлагает усилить надзор за их реализацией, чтобы повысить защиту населения от некачественных, незарегистрированных и фальсифицированных препаратов, а также пресечь незаконную торговлю через аптеки, маркетплейсы, социальные сети и другие площадки.

Для реализации этих задач разработан проект совместного приказа Министерства здравоохранения и Министерства национальной экономики. Документ предусматривает внесение изменений в критерии оценки степени риска и проверочные листы в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Основная цель предлагаемых нововведений –повысить эффективность государственного контроля и сосредоточить внимание надзорных органов на наиболее серьёзных нарушениях, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

В частности, особое внимание планируется уделять продаже лекарственных средств без соответствующей лицензии, реализации незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных препаратов, а также отпуску без рецепта врача лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. В поле зрения контролирующих органов также окажется несоблюдение обязательных требований к осуществлению фармацевтической деятельности.

При выявлении подобных нарушений уполномоченные органы смогут применять предусмотренные законодательством меры реагирования. Среди них – временное приостановление деятельности, запрет на реализацию отдельных препаратов и их изъятие из обращения.

Одновременно предлагается усовершенствовать механизм планирования профилактического контроля аптек, фармацевтических организаций и других участников рынка. При оценке степени риска будут учитываться ранее выявленные нарушения, результаты проверок, сведения государственных органов, материалы расследований и другие данные, позволяющие объективно оценить соблюдение установленных требований.

Такой подход позволит направить основные контрольные усилия на организации, в деятельности которых выявлены признаки нарушений, способных повлиять на безопасность лекарственного обеспечения. При этом для добросовестных участников рынка предполагается снизить избыточную административную нагрузку.

Ожидается, что предлагаемые изменения помогут сформировать более прозрачные и единые условия работы фармацевтического рынка, повысить ответственность его участников и укрепить защиту прав потребителей. Для граждан это означает дополнительные гарантии безопасности при приобретении лекарственных средств как в аптеках, так и через цифровые торговые площадки.

Проект совместного приказа подготовлен в рамках совершенствования законодательства в сфере государственного контроля и надзора. Введение предлагаемых изменений планируется с 1 января 2027 года.