В Казахстане усилят проверки отечественных производителей с помощью ИИ
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В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект для проверки деятельности отечественных предприятий и контроля загрузки их производственных мощностей. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Новые инструменты будут использоваться в рамках совершенствования цифрового Реестра казахстанских товаропроизводителей.
По данным министра, на сегодняшний день в системе обработано более 50 тысяч заявок, зарегистрировано около 2,6 тысячи отечественных производителей и 72 тысячи наименований товаров.
Реестр используется для определения предприятий, которые могут претендовать на государственные меры поддержки и приоритет в закупках.
«Планируется усилить цифровую проверку, поэтапно повысить требования к локализации, а также внедрить искусственный интеллект для анализа деятельности предприятий и цифровой дашборд для мониторинга загрузки их производственных мощностей», – сообщил Нагаспаев.
Как работает поддержка отечественных производителей
По словам министра, Реестр уже интегрирован с основными закупочными площадками.
Благодаря этому с начала года в 94 тысячах закупок приоритет был предоставлен казахстанской продукции.
В рамках государственных закупок с отечественными товаропроизводителями заключено более 83 тысяч договоров на общую сумму около 122 млрд тенге.
Кроме того, с 2025 года заключено более 2,5 тысячи долгосрочных договоров и 707 офтейк-контрактов, предусматривающих закупку продукции на согласованных условиях.
Усиление цифрового контроля должно помочь точнее определять фактических производителей и обеспечивать адресное предоставление государственной поддержки.
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