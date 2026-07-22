В Казахстане впервые запустили единую цифровую платформу управления ресурсами здравоохранения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявляют, что платформа Health Intelligence Platform объединила в одном цифровом пространстве сведения о медицинских организациях, сотрудниках, оборудовании, инфраструктуре и других ресурсах отрасли.

Ранее эта информация хранилась в разных информационных системах, что приводило к дублированию данных, затрудняло анализ и замедляло принятие решений. Теперь ключевые сведения консолидированы в одной системе и доступны практически в режиме реального времени.

"Новая платформа позволяет Министерству здравоохранения и регионам получать полную информацию о состоянии системы здравоохранения: сколько медицинских организаций работает, насколько они обеспечены врачами, средним медперсоналом, медицинской техникой и инфраструктурой", - сообщили в ведомстве.

Для каждой медицинской организации создается единый цифровой паспорт. В нем отражаются данные о лицензиях, кадровом составе, оборудовании, зданиях, структурных подразделениях, кабинетах, палатах, койках и транспорте.

В чем новшество

Одним из нововведений стал цифровой постлицензионный контроль качества медицинской помощи. Специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля смогут дистанционно оценивать работу медицинских организаций без проведения большого количества выездных проверок.

Отметим, во время пилотирования платформы были выявлены 38 медицинских организаций, у которых отсутствовали лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, количество медицинских работников с просроченными сертификатами сократилось почти на треть - с 3 637 до 2 448 специалистов.

Платформа интегрирована с государственными базами данных, системой электронного лицензирования, реестрами образования, трудовых договоров, недвижимости и медицинскими информационными системами. Это позволяет сократить ручной ввод информации, избежать дублирования и повысить достоверность данных.

В систему также вошли цифровая карта объектов здравоохранения, аналитические панели, инструменты управления высокотехнологичной медицинской помощью, сервисы поддержки пациентов и независимой экспертизы качества.

По данным министерства, платформа позволит анализировать ситуацию в регионах, прогнозировать потребность в медицинских кадрах, планировать закуп оборудования и принимать решения на основе актуальных данных.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит цифровой контроль для пациентов с подозрением на рак.