С февраля 2026 года в Казахстане начнёт полноценно работать технология Direct-to-Cell (D2C) от SpaceX, обеспечивая прямое подключение мобильных устройств к спутникам без дополнительного оборудования, передает BAQ.KZ.
Поэтапное внедрение позволит сначала передавать SMS, а затем расширить функционал до голосовой связи и других сервисов к 2027 году.
Полевые испытания технологии уже прошли с участием заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, президента Beeline Казахстан Евгения Настрадина и специалистов SpaceX. Сообщения и звонки через спутниковую сеть Starlink были успешно переданы с обычных мобильных телефонов, интегрированных с наземной сетью Beeline.
"Эти решения напрямую связаны с поручением Президента по переходу к цифровому государству. Спутниковая связь становится важным элементом архитектуры цифровой среды, обеспечивая возможность оставаться на связи даже в самых удалённых регионах", — отметил Жаслан Мадиев.
Технология D2C особенно важна для обеспечения связи и безопасности: она поможет спасательным службам, медикам, туристам и жителям отдалённых населённых пунктов быть на связи даже при отсутствии наземной инфраструктуры.
Казахстан стал одной из первых стран мира, где внедряется Direct-to-Cell, и единственной в Центральной Азии, где уже проходят практические испытания технологии.
