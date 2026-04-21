В Казахстане установят 4 млн «умных» счетчиков электроэнергии
Проект позволит сократить потери и сэкономить до 57 млрд тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане планируется масштабное внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, на сегодняшний день наблюдается слабый охват автоматизированными системами учета в сетях низкого и среднего напряжения. Для решения этой проблемы предусмотрены меры в рамках Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов.
«В рамках Нацпроекта в течение четырех лет планируется дооснащение 4 млн «умными» приборами учёта в 27 субъектах электроснабжения. Ожидаемый эффект оценивается 57 млрд тенге за счет сокращения нормативных потерь электроэнергии», – сказал спикер.
Кроме того, в стране параллельно прорабатывается вопрос внедрения систем учета тепловой энергии.
«В рамках Нацпроекта планируется повсеместное внедрение автоматизированных систем учёта тепловой энергии. Объекты теплоснабжения и крупные потребители уже оснащены, однако ключевой разрыв – в магистральных и распределительных тепловых сетях. Согласно международной практике в результате комплексного учета экономия тепловой энергии достигает 15%», – добавил Бакытжан Ильяс.
Ожидается, что реализация проекта позволит повысить прозрачность учета энергоресурсов и снизить потери в энергосистеме страны.
