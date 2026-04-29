В Казахстане уточнят правила службы в специальных госорганах

Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам деятельности специальных государственных органов и сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.

Цель закона - совершенствование законодательства национальной безопасности и прохождения службы в специальных государственных органах.

В законе уточняются отдельные вопросы службы. В частности, прописаны права уполномоченного руководителя при ознакомлении с материалами служебного расследования, уточнены условия применения запаса органов национальной безопасности. Также расширен круг лиц, которые смогут сохранить прежнее звание при поступлении в военные и специальные учебные заведения.

Кроме того, в КоАП вводится ответственность за издание экстремистских и террористических материалов. Ранее ответственность была предусмотрена за их изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение.

Также в законодательстве закрепляется запрет на перевозку таких материалов и уточняются полномочия госорганов, которые занимаются противодействием терроризму и профилактикой экстремизма.

Помимо этого, депутаты предложили поправку, которая освобождает от исполнения административного взыскания отдельных лиц, ранее привлечённых к ответственности, в соответствии с налоговым законодательством.