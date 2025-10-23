В Казахстане впервые утверждены национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), передает BAQ.KZ.

Как сообщает Минторговли, разработаны семь стандартов, которые задают единые правила для всех, кто работает с технологиями ИИ - от разработчиков и бизнеса до государственных структур. Они охватывают все ключевые этапы жизненного цикла искусственного интеллекта: от общих понятий и архитектуры систем до управления рисками и анализа больших данных.

Один из ключевых документов СТ РК ISO/IEC 5339. Он описывает общие принципы для всех типов ИИ-приложений - от разговорных систем, как ChatGPT, до промышленных и медицинских решений.

В одном из стандартов отдельно отмечается необходимость защищать конфиденциальность пользователей. Это означает не только безопасность данных, используемых при обучении и работе системы, но и предотвращение несанкционированного доступа, а также контроль над тем, чтобы ИИ не мог случайно раскрывать личную информацию.

Новые стандарты также могут стать основой для сертификации организаций, работающих с искусственным интеллектом. Это позволит казахстанским компаниям подтверждать соответствие международным требованиям и повысит доверие со стороны партнёров и потребителей как внутри страны, так и на внешних рынках.

Таким образом, стандарты не просто регулирует технологию, они формирует культуру ответственного и осознанного применения искусственного интеллекта, что становится ключевым условием успешной цифровой трансформации Казахстана.

Параллельно прорабатывается создание испытательно-эталонного центра по искусственному интеллекту, в структуре которого будет действовать AI Standards Hub - лаборатория, центр сертификации и испытаний. Центр станет площадкой для сотрудничества с ISO, ITU, ОЭСР и другими международными организациями, определяющими будущее ответственного использования искусственного интеллекта.

В разработке стандартов активно участвовали профильные государственные органы, ИТ-сообщества и научные организации, АО "Национальные информационные технологии", "Интернет Ассоциация Казахстана".