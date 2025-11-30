Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции утвердил ряд национальных стандартов в области экологии, направленных на модернизацию природоохранного регулирования и поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, передаёт BAQ.KZ.

Новые документы вводят современные требования в сфере управления отходами, адаптации к климатическим изменениям, сокращения выбросов, внедрения циркулярной экономики и рационального использования ресурсов. Они призваны снизить экологические риски и повысить качество окружающей среды в Казахстане.

Ключевые утверждённые стандарты включают:

СТ РК 4022-2025 — требования к малоотходным и безотходным технологиям в управлении отходами производства и потребления.

СТ РК ISO/TS 14092-2025 — руководство по климатической адаптации для местных органов власти и сообществ.

СТ РК ISO 14068-1 и СТ РК IWA 42 — основы по углеродной нейтральности и ответственному управлению выбросами.

СТ РК 4012-2025 и СТ РК 4013-2025 — терминология, принципы и оценка эффективности циркулярной экономики.

СТ РК ISO 4789-2025 — рекомендации по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях.

В министерстве подчеркнули значимость нововведений.

"Утверждённые стандарты станут фундаментом для перехода к низкоуглеродной и циркулярной экономике, а также усилят экологическую безопасность страны. Это важный шаг на пути интеграции Казахстана в глобальную климатическую повестку", — отметили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ.

Утверждение новых стандартов укрепляет позиции Казахстана в сфере международной климатической политики и создает основу для устойчивого развития.