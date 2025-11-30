В Казахстане утвердили новые экологические стандарты в поддержку углеродной нейтральности
Утверждение новых стандартов укрепляет позиции Казахстана в сфере международной климатической политики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции утвердил ряд национальных стандартов в области экологии, направленных на модернизацию природоохранного регулирования и поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, передаёт BAQ.KZ.
Новые документы вводят современные требования в сфере управления отходами, адаптации к климатическим изменениям, сокращения выбросов, внедрения циркулярной экономики и рационального использования ресурсов. Они призваны снизить экологические риски и повысить качество окружающей среды в Казахстане.
Ключевые утверждённые стандарты включают:
СТ РК 4022-2025 — требования к малоотходным и безотходным технологиям в управлении отходами производства и потребления.
СТ РК ISO/TS 14092-2025 — руководство по климатической адаптации для местных органов власти и сообществ.
СТ РК ISO 14068-1 и СТ РК IWA 42 — основы по углеродной нейтральности и ответственному управлению выбросами.
СТ РК 4012-2025 и СТ РК 4013-2025 — терминология, принципы и оценка эффективности циркулярной экономики.
СТ РК ISO 4789-2025 — рекомендации по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях.
В министерстве подчеркнули значимость нововведений.
"Утверждённые стандарты станут фундаментом для перехода к низкоуглеродной и циркулярной экономике, а также усилят экологическую безопасность страны. Это важный шаг на пути интеграции Казахстана в глобальную климатическую повестку", — отметили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ.
Утверждение новых стандартов укрепляет позиции Казахстана в сфере международной климатической политики и создает основу для устойчивого развития.
Самое читаемое
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос
- Страшные наводнения в Индонезии и Таиланде: Токаев выразил соболезнования лидерам стран