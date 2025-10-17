Министерство юстиции РК утвердило новые размеры ставок за нотариальные услуги. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Ермек Сарсембаев, передает BAQ.KZ.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года, когда МРП составит 4 325 тенге. Так, удостоверение договоров об отчуждении недвижимости в городах обойдётся от 12 975 до 51 900 тенге, а в сёлах — от 6 487 до 11 677 тенге.

За удостоверение договоров отчуждения транспорта придётся заплатить от 17 300 до 43 250 тенге, за завещания — 12 975 тенге, а за выдачу свидетельства о праве на наследство — 17 300 тенге.

Другие услуги также подверглись корректировке: удостоверение доверенностей на распоряжение имуществом — 10 812 тенге, свидетельствование подлинности подписи и верности перевода — от 2 292 до 4 757 тенге, консультации нотариуса — 4 325 тенге.

Нововведение уже вызвало активное обсуждение среди граждан, некоторые из которых выразили возмущение ростом тарифов.