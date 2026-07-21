В Казахстане утвердили новый план по борьбе с теневой экономикой до 2028 года
Документ направлен на повышение прозрачности экономики.
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Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026-2028 годы. Документ разработан Министерством финансов совместно с заинтересованными государственными органами.
Постановление подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
Основная цель плана – сократить объем теневой экономики, обеспечить честную конкуренцию, повысить прозрачность бизнеса и увеличить поступления в бюджет без введения новых обязанностей для предпринимателей.
Доля теневой экономики
В Казахстане в последние годы усилилась работа по сокращению теневого сектора экономики. Были внедрены и модернизированы 20 информационных систем, пресечена деятельность финансовой инфраструктуры интернет-казино с оборотом около 2 трлн тенге.
Кроме того, удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы на сумму 360 млрд тенге.
В результате принятых мер доля теневой экономики сократилась с 24% ВВП в 2019 году до 16,7% по итогам 2025 года.
Новый Комплексный план предусматривает дальнейшее снижение этого показателя – до 13,8% ВВП к 2028 году.
Что поможет выявлять риски
Одним из главных инструментов реализации плана станет единая цифровая платформа мониторинга с использованием искусственного интеллекта.
Платформа объединит данные государственных органов и позволит быстрее выявлять возможные риски теневой деятельности. Это поможет предотвращать нарушения еще до того, как они приведут к потерям для бюджета.
Всего в рамках плана предусмотрено 53 мероприятия по повышению прозрачности экономики и цифровизации наиболее рискованных сфер.
Среди них:
- торговля;
- строительство;
- транспорт;
- сельское хозяйство;
- здравоохранение;
- образование.
Торговлю сделают более прозрачной
Особое внимание в плане уделено цифровизации торговли.
Продолжится развитие электронной платформы управления рынками Digital Bazaar, расширится перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке, а также будет развиваться Национальный каталог товаров.
Эти меры позволят повысить прозрачность товарооборота, сократить объем контрафактной продукции и создать равные условия для участников рынка.
Цифровизация
В рамках плана также предусмотрены автоматизация контроля за оборотом подакцизной и социально значимой продукции, развитие регулирования электронной коммерции и маркетплейсов, а также интеграция государственных информационных систем.
В социальной сфере будут внедряться цифровые инструменты контроля качества услуг, мониторинга цен и эффективности использования бюджетных средств.
Также продолжится расширение применения проекта "Цифровой тенге", который уже используется при реализации отдельных государственных программ и помогает обеспечить прозрачность движения государственных средств.
Введут ли новые обязанности для бизнеса
В Правительстве отмечают, что Комплексный план не предусматривает усиления административной нагрузки на предпринимателей.
Основной акцент будет сделан на цифровизации, автоматизации процессов, использовании искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов.
Реализация плана должна повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого оборота, создать равные условия для добросовестного бизнеса и обеспечить рост бюджетных поступлений за счет современных цифровых решений.
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