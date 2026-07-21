В Казахстане утвердили новый план по борьбе с теневой экономикой до 2028 года

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026-2028 годы. Документ разработан Министерством финансов совместно с заинтересованными государственными органами.

Постановление подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Основная цель плана – сократить объем теневой экономики, обеспечить честную конкуренцию, повысить прозрачность бизнеса и увеличить поступления в бюджет без введения новых обязанностей для предпринимателей.

Доля теневой экономики

В Казахстане в последние годы усилилась работа по сокращению теневого сектора экономики. Были внедрены и модернизированы 20 информационных систем, пресечена деятельность финансовой инфраструктуры интернет-казино с оборотом около 2 трлн тенге.

Кроме того, удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы на сумму 360 млрд тенге.

В результате принятых мер доля теневой экономики сократилась с 24% ВВП в 2019 году до 16,7% по итогам 2025 года.

Новый Комплексный план предусматривает дальнейшее снижение этого показателя – до 13,8% ВВП к 2028 году.

Что поможет выявлять риски

Одним из главных инструментов реализации плана станет единая цифровая платформа мониторинга с использованием искусственного интеллекта.

Платформа объединит данные государственных органов и позволит быстрее выявлять возможные риски теневой деятельности. Это поможет предотвращать нарушения еще до того, как они приведут к потерям для бюджета.

Всего в рамках плана предусмотрено 53 мероприятия по повышению прозрачности экономики и цифровизации наиболее рискованных сфер.

Среди них:

торговля;

строительство;

транспорт;

сельское хозяйство;

здравоохранение;

образование.

Торговлю сделают более прозрачной

Особое внимание в плане уделено цифровизации торговли.

Продолжится развитие электронной платформы управления рынками Digital Bazaar, расширится перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке, а также будет развиваться Национальный каталог товаров.

Эти меры позволят повысить прозрачность товарооборота, сократить объем контрафактной продукции и создать равные условия для участников рынка.

Цифровизация

В рамках плана также предусмотрены автоматизация контроля за оборотом подакцизной и социально значимой продукции, развитие регулирования электронной коммерции и маркетплейсов, а также интеграция государственных информационных систем.

В социальной сфере будут внедряться цифровые инструменты контроля качества услуг, мониторинга цен и эффективности использования бюджетных средств.

Также продолжится расширение применения проекта "Цифровой тенге", который уже используется при реализации отдельных государственных программ и помогает обеспечить прозрачность движения государственных средств.

Введут ли новые обязанности для бизнеса

В Правительстве отмечают, что Комплексный план не предусматривает усиления административной нагрузки на предпринимателей.

Основной акцент будет сделан на цифровизации, автоматизации процессов, использовании искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов.

Реализация плана должна повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого оборота, создать равные условия для добросовестного бизнеса и обеспечить рост бюджетных поступлений за счет современных цифровых решений.