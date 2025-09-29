В Казахстане утвердили новый стандарт против коррупции
Министерство национальной экономики РК утвердило новый Антикоррупционный стандарт, направленный на развитие культуры добропорядочности и усиление системы предупреждения коррупции в государственном управлении, передает BAQ.KZ.
Документ разработан во исполнение Закона "О противодействии коррупции" и закрепляет единые подходы к анализу и картированию коррупционных рисков, урегулированию конфликта интересов, обеспечению прозрачности госзакупок и формированию открытого диалога с обществом.
Согласно стандарту, предусматриваются:
- регулярный анализ коррупционных рисков с формированием интерактивной карты;
- правила урегулирования конфликта интересов и ограничения на получение подарков и поездок;
- обязательное обучение сотрудников и тестирование по антикоррупционной тематике;
- публикация ключевых планов и отчетов на сайте министерства с участием Общественного совета;
- усиленный контроль за госзакупками с приоритетом конкурентных процедур.
В Миннацэкономики подчеркнули, что принятие стандарта является частью реализации Концепции антикоррупционной политики и нацелено на повышение открытости деятельности госорганов, укрепление доверия граждан и бизнеса.
