В Казахстане утвердили новый стандарт против коррупции

Министерство национальной экономики РК утвердило новый Антикоррупционный стандарт, направленный на развитие культуры добропорядочности и усиление системы предупреждения коррупции в государственном управлении, передает BAQ.KZ.

Документ разработан во исполнение Закона "О противодействии коррупции" и закрепляет единые подходы к анализу и картированию коррупционных рисков, урегулированию конфликта интересов, обеспечению прозрачности госзакупок и формированию открытого диалога с обществом.

Согласно стандарту, предусматриваются:

  • регулярный анализ коррупционных рисков с формированием интерактивной карты;
  • правила урегулирования конфликта интересов и ограничения на получение подарков и поездок;
  • обязательное обучение сотрудников и тестирование по антикоррупционной тематике;
  • публикация ключевых планов и отчетов на сайте министерства с участием Общественного совета;
  • усиленный контроль за госзакупками с приоритетом конкурентных процедур.

В Миннацэкономики подчеркнули, что принятие стандарта является частью реализации Концепции антикоррупционной политики и нацелено на повышение открытости деятельности госорганов, укрепление доверия граждан и бизнеса.

